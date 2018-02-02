ЦБ решил объединить «Бинбанк» и «Открытие»

ЦБ принял решение объединить «Бинбанк» и «Открытие»

«Решение о том, что "Открытие" и Бинбанк как банк за исключением какой-то доли, может быть, плохих активов, будут объединяться — мы такое внутреннее решение приняли», — сказал она.

29 августа ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» с использованием средств Фонда консолидации банковскго сектора. В сентябре было объявлено о санации банковской группы Бинбанка.

В начале декабря 2017 года представитель ЦБ говорил RNS о том, что решение об объединении «Бинбанка» и ФК «Открытие» не принято и будет зависеть от стратегий двух кредитных организаций.