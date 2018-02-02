ЦБ решил объединить «Бинбанк» и «Открытие»

Банк России принял решение объединить Бинбанк и «ФК Открытие», сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Решение о том, что "Открытие" и Бинбанк как банк за исключением какой-то доли, может быть, плохих активов, будут объединяться — мы такое внутреннее решение приняли», — сказал она.
29 августа ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» с использованием средств Фонда консолидации банковскго сектора. В сентябре было объявлено о санации банковской группы Бинбанка.
В начале декабря 2017 года представитель ЦБ говорил RNS о том, что решение об объединении «Бинбанка» и ФК «Открытие» не принято и будет зависеть от стратегий двух кредитных организаций.
Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что кредитные организации могут быть объединены. Возглавил «ФК Открытие», в группу которого также входят банк «Траст», страховая компания «Росгосстрах», «Открытие брокер» и другие компнаии, было экс-глава ВТБ24 Михаил Задорнов.