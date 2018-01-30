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Сечин: Санкции ЕС против «Роснефти» незаконны
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Санкции ЕС против «Роснефти» незаконны — Сечин 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpres
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции ЕС против его компании не имеют законных оснований.
По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, компания не имеет отношения к кризису на Украине и санкции ЕС против компании незаконны.
«Компания не имеет никакого отношения к кризису на Украине», — заявил Сечин в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как отметил Сечин, «Роснефть» не оказывает влияния на происходящие внутри Украины там политические и экономические процессы, а следовательно санкции ЕС нелогичны и незаконны. Как заявил Сечин, цель санкций — нанесение вреда российскому нефтяному сектору.
Он также подчеркнул, что нынешняя себестоимость добываемой компанией нефти составляет около трех долларов за баррель, что является очень конкурентноспособной ценой.
В 2014 году ЕС ввел санкции против российских компаний в энергетическом и финансовом секторе. Под санкции попали, в частности, ВТБ, Сбербанк, «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть». В последний раз санкции продлевались в июле 2017 года, срок их действия истекает 31 января 2018 года.
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