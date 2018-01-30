Сечин: Санкции ЕС против «Роснефти» незаконны

Санкции ЕС против «Роснефти» незаконны — Сечин

«Компания не имеет никакого отношения к кризису на Украине», — заявил Сечин в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, компания не имеет отношения к кризису на Украине и санкции ЕС против компании незаконны.

Как отметил Сечин, «Роснефть» не оказывает влияния на происходящие внутри Украины там политические и экономические процессы, а следовательно санкции ЕС нелогичны и незаконны. Как заявил Сечин, цель санкций — нанесение вреда российскому нефтяному сектору.

Он также подчеркнул, что нынешняя себестоимость добываемой компанией нефти составляет около трех долларов за баррель, что является очень конкурентноспособной ценой.