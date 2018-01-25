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Алкогольные суррогаты в РФ будут вызывать рвоту
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В России предложили добавлять в алкогольные суррогаты компоненты с рвотным рефлексом 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддержала проект ЗОЖ-стратегии Минздрава. Об этом сообщает RNS.
"Данное предложение Минздрава России антимонопольным органом не поддерживается. По мнению ФАС России, решение проблемы потребления спиртосодержащей продукции, потребляемой населением в качестве суррогатов, возможно иными способами, например, путем добавления к такой продукции компонентов вызывающих рвотный рефлекс", — заявили в ФАС.
В прошлом году сообщалось, что депутаты предложили запретить продажу антифриза и духов по ночам.
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