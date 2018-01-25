ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Стар Альянс»

ЦБ РФ установил "неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", сообщили в пресс-службе регулятора.

"Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе банка с рынка банковских услуг", — отмечается в сообщении.

В банк "Стар Альянс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.