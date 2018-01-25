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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Стар Альянс» 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 25 января отозвал лицензию у московского банка "Стар Альянс", говорится в сообщении регулятора.
ЦБ РФ установил "неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", сообщили в пресс-службе регулятора.
"Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе банка с рынка банковских услуг", — отмечается в сообщении.
В банк "Стар Альянс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По данным БИР Аналитик, на 1 ноября 2017 года банк занимал 531 место в банковской системе РФ с активами в размере 479,3 млн рублей.
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 Ещё 9 источников 
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