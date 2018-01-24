В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Интернет-версия сервиса "Сбербанк-Онлайн" работает со сбоями — клиенты кредитной организации отметили затруднения при попытке проведения операций.

При обращении на сайт Сбербанка запрограмированный на момент подготовки заметки автоответчик уже перестал выдавать сообщение-рекомендацию о том, что за услугой "Сбербанк-Онлайн" стоит обратиться позже, вместо этого озвучиваются стандартные формулировки-указания направлений по разделам меню.

К моменту сдачи заметки никаких задержек и проблем с попаданием в раздел "Сбербанк-Онлайн" не выявлено. О причинах технического сбоя официальной информации и комментариев у пресс-службы Сбербанка получить не удалось.