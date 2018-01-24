Правила посадки в поезда дальнего следования изменятся

После подключения все пассажиры поездов дальнего следования смогут садиться на поезд по паспорту, не предъявляя билет. Все необходимые данные будут находиться у проводника.

Как отметил Пегов, пока такой возможности лишены пассажиры ряда поездов, которые садятся на промежуточных станциях. Они должны при посадке иметь и паспорт, и билет. Если они не успевают сесть в свой вагон, возникают проблемы с посадкой, так как каждый проводник имеет список пассажиров только своего вагона.