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Правила посадки в поезда дальнего следования изменятся
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Правила посадки в поезда дальнего следования изменятся 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году все поезда РЖД подключат к электронной базе пассажиров, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.
После подключения все пассажиры поездов дальнего следования смогут садиться на поезд по паспорту, не предъявляя билет. Все необходимые данные будут находиться у проводника.
Как отметил Пегов, пока такой возможности лишены пассажиры ряда поездов, которые садятся на промежуточных станциях. Они должны при посадке иметь и паспорт, и билет. Если они не успевают сесть в свой вагон, возникают проблемы с посадкой, так как каждый проводник имеет список пассажиров только своего вагона.
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