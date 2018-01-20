Сбербанк подал в суд на покойников

Юристы Сбербанка судятся с бывшим клиентом банка и его матерью, которые скончались несколько лет назад.

Юридический отдел Сбербанка затеял тяжбу с умершим в 2015 году бывшим ипотечником и успел провести в суде одно заседание, прежде чем семья покойного мужчины узнала что происходит. По ходу разбирательств члены семьи узнали, что в качестве соответчика в суде по документам фигурирует еще и его мать, умершая в 2014 году.

«В 2015 году у меня умер отец, у него был кредит на ремонт дома. На год этот кредит подвис, потому что у меня мать пенсионерка и Сбербанк общался с ней. Потом мы в 2017 году этот кредит закрыли полностью. То есть сразу деньги привезли и закрыли. Через месяц нам пришло уведомление, что открыто судебное разбирательство на отца и на всех нас, то есть на наследников. Это пришло уже после того, как кредит был закрыт», — рассказал «Ридусу» сын Ярослав Ушенин.

Ярослав отметил, что в Сбербанке знают и о том, что кредит был погашен, и о том, что заемщик умер, так как сотрудникам банка была продемонстрирована справка о его смерти. Что касается своей бабушки, то внук уверен, что никаких кредитов в Сбербанке она не брала.

«Более того, оказалось, что одно судебное заседание прошло уже без нас. Ни уведомлений, ничего не было. Появились они только после того, как кредит был закрыт. По информации банка моя бабушка, которая умерла на год раньше отца, тоже обязана платить. С нами никто по этому поводу связываться не захотел, просто прислали уведомление и все», — добавил Ушенин.

На 1 февраля назначено новое судебное заседание, смысл которого Ярославу и его родным совершенно не ясен, ведь у них на руках есть все документы, подтверждающие полное погашение кредита.

«По поводу чего они хотят судиться — я не знаю. Заседание, которое пройдет 1 числа, будет по поводу той суммы, которая была закрыта, но никаких претензий со стороны отделения Сбербанка, где кредит закрывался, не было», — заключил Ярослав.

В качестве исполнителя на письмах из Сбербанка значится некая сотрудница «В. Черемисина», как выяснил «Ридус», в организации работает сразу несколько сотрудниц с такой фамилией, но ни у одной из них не удалось получить оперативный комментарий.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Сбербанк из-за сбоя списал деньги со счетов клиентов, а до этого заразился вредоносной троянской программой, маскирующейся под приложение «Сбербанк Онлайн» и собирающей данные о банковских счетах пользователя.