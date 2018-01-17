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Счетная палата Дагестана выявила в мэрии Махачкалы нарушения на 3 млрд рублей
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Счетная палата Дагестана выявила в мэрии Махачкалы нарушения на 3 млрд рублей 

«Это Кавказ» 17 января 2018
В работе мэрии Махачкалы за 2016−2017 годы выявлены нарушения на общую сумму почти 3 миллиарда рублей. Такие данные привела Счетная палата Дагестана по итогам финансовой проверки.
«Выявлены финансовые и другие нарушения на общую сумму 2 929,3 миллиона рублей, из них: нецелевое использование бюджетных средств — 85,2 миллиона рублей, завышение стоимости выполненных строительных работ — 100,8 миллиона рублей, осуществление муниципальных закупок с нарушением установленного порядка — 1 146,1 миллиона рублей, неэффективное использование бюджетных средств — 215,8 миллиона рублей, кредиторская задолженность, сложившаяся в результате принятия денежных обязательств, превышающих доведенные лимиты бюджетных обязательств — 215,9 миллиона рублей, необоснованные расходы, в том числе на оплату труда (премий) — 165,4 миллиона рублей, прочие нарушения — 919,4 миллиона рублей (недополученные доходы, в том числе от использования муниципального имущества, осуществление расходов без подтверждающих документов, расходы на содержание имущества (зданий, техники, оборудования, дорог) без включения на баланс, кредиторская задолженность и др.)», — говорится в сообщении на сайте регионального надзорного ведомства.
По выявленным фактам 16 материалов на общую сумму 433,6 миллиона рублей переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных мер. За допущенные нарушения законодательства о госзакупках республиканское управление Федеральной антимонопольной службы привлекло к административной ответственности 17 должностных лиц администрации Махачкалы и подведомственных учреждений.
Кроме того, проверка выявила неиспользуемые резервы по увеличению доходов бюджета города, «в том числе за счет использования муниципального имущества на сумму 361,6 миллиона рублей».
В результате, как полагают в Счетной палате республики, существуют «значительные риски по обеспечению финансирования расходов, которые в основном связаны с исполнением социально-значимых обязательств».
Комментариев со стороны мэрии Махачкалы пока не поступало.
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