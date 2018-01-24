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Российский газ доплыл до США
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Российский газ доплыл до США 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Maritime Connector
Французский танкер Gaselys, который доставит в Бостон российский сжиженный природный газ с проекта «Ямал СПГ», вошел в территориальные воды Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные ресурса MarineTraffic, который отслеживает передвижение судов в онлайн-режиме.
>> Новый поворот. Российский газ опять отправили в США 
К моменту выхода заметки судно находилось в 20 километрах от Бостона.
Как сказал глава Минэнерго России Александр Новак, он не испытывает эйфории от того, что первая партия сжиженного газ с российского проекта «Ямал СПГ» будет поставлена в Бостон. Его слова с Всемирного экономического форума в Давосе передает ТАСС.
По словам Новака, «хотя молекулы российские, но газ уже не российский». Он отметил, что сам факт поставки газа из России в США свидетельствует о становлении мирового рынка сниженного природного газа.
Gaselys везет первую партию сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» из терминал Isle of Grain, расположенного в британском графстве Кент. Судно направляется в терминал Everett в американском штате Массачусетс.
Владелец груза — североамериканское подразделение компании Engie SA. Танкер должен был прийти в Бостон 20 января, однако развернулся за день до прибытия в пункт назначения и поменял курс. В компании позже объяснили, что сроки доставки пришлось скорректировать из-за погодных условий.
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