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Южная Корея увеличит поставки сжиженного газа из России
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Южная Корея увеличит поставки сжиженного газа из России 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Южная Корея планирует нарастить поставки сжиженного природного газа из России, сообщает Минвостокразвития РФ.

"Мы договорились развивать сотрудничество не только в области аквакультуры, но и по другим продуктам и услугам, в частности, Корея планирует нарастить поставки СПГ из России", — цитируются слова председателя комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ен Гиля в ходе видеоконференции с главой Минвостокразвития Александром Галушкой.

Министр подтвердил готовность вести консультации по наращиванию поставок в Корею ряда продуктов и услуг, в частности, сжиженного природного газа, произведенного на Дальнем Востоке.

В ходе видеоконференции обсуждались конкретные совместные проекты в Дальневосточном федеральном округе. Так, удалось достичь договоренности об участии корейского бизнеса в строительстве завода минеральных удобрений в Находке. Как отметил Сон Ен Гиль, для корейских инвесторов сейчас главным вопросом является предоставление земли для строительства объекта.

Также корейские бизнесмены намерены участвовать в создании рыбопромышленного комплекса на мысе Назимова.

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