Российская оборонка «вооружится» Промсвязьбанком

Внезапно Промсвязьбанк. Как сообщил «Коммерсантъ», именно он может стать опорным оборонным банком страны. О его создании официально заявил Минфин, но имя кредитной организации не назвал. Оборонный банк — это ответ на грядущие американские санкции.

Выбор для рынка неожиданный. До этого СМИ писали, что оборонным банком станет «Глобэкс». В отличие от него, Промсвязь — один из самых крупных российских банков, с разветвленной сетью и огромным количеством клиентов. Наверняка, они очень удивились и, вероятно, заволновались.

Если санкции США будут, как и обещано, жесткими, то оборонный банк автоматически под них попадет. Скорее всего, он перестанет проводить операции в иностранной валюте. Долларовые счета могут быть заблокированы. Карты банка платежных систем Visa и Master card — тоже.

Владимир Шевченко, главный редактор банковского портала Finnews.ru

«Первое мое ощущение — бедные вкладчики, бедные клиенты в принципе, как физические лица, так и юридические лица. Если это окажется правдой, то Промсвязьбанк автоматически подпадает под санкции и лишается возможности работать с валютой. Соответственно, все клиенты, которым валютные операции были нужны — импортеры, экспортеры, — они будут вынуждены сменить свой расчетный банк. Придется менять расчетный счет, переводить деньги туда, опять паспорт сделок оформлять, геморроя много будет».

Впрочем, все это не означает, что ПСБ будет работать исключительно на оборонку. Ничто не помешает принимать рублевые вклады и выдавать рублевые кредиты. Есть российская платежная система МИР, значит, можно будет обслуживать физлиц. Например, вести зарплатные проекты. То есть теоретически банк может остаться классической универсальной кредитной организацией, но работающей только в России и только с российской инфраструктурой.

У него для вкладчиков даже будет плюс: супернадежность. Не просто государственный, но еще и оборонный. Действующих клиентов, возможно, переведут на тех же условиях в другие банки из фонда консолидации — «Открытие» или «Бинбанк». Но масштаб проблем впечатляет. Обязательства банка превышают триллион рублей, из них валютные — больше 20% от этой суммы. Еще до появления системы МИР банк эмитировал примерно полтора миллиона карт.

Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«Он имеет свой собственный процессинговый центр и обслуживает довольно большое число банков. Вспомним, что происходило весной 2014 года, когда международные платежные системы заблокировали карты, эмитированные СМП и банком «Россия». Ну, вот, то же самое будет. Назвать это решение взвешенным достаточно сложно. Промсвязьбанк подставляется под сильнейший удар».

Зато убиваются еще две цели. Во-первых, ПСБ достаточно крупный, чтобы перевести туда оборонные контракты Сбербанка и ВТБ. Во-вторых, известно, что регулятор до последнего не собирался забирать Промсвязь, и он становился для него очередной головной болью. А теперь ЦБ просто заткнет в банке «дыру» и, вероятно, с облегчением передаст его правительству. Остальной финансовый сектор, как это уже сделал Альфа-банк, дистанцируется от гособоронзаказа.

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

«Главная задача — вывести из-под удара не столько оборонный сектор, сколько, скорее, российские банки, тот же Сбербанк. Сбербанк с удовольствием бы работал с оборонкой. Почему нет? Но мы видим, что санкции касаются как раз структур, которые работают с оборонным комплексом. Пример «Альфы»: он далеко не случаен. Все находятся в определенном ожидании, может быть уже слишком драматизированном, публикации этого Кремлевского доклада».

Не очень понятен еще один момент. ЦБ забрал Промсвязьбанк не без скандала. Регулятор узнал, что за день до санации были манипуляции с акциями банка и уничтожение кредитного досье больше, чем на 100 млрд рублей. Об этом стало известно в конце декабря.

В Центробанке заявляли, что готовят обращение в правоохранительные органы. И в те же дни СМИ сообщили, что владельцы ПСБ братья Ананьевы уехали за границу. Оттуда Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» клеймил ЦБ в лице зампреда Василия Поздышева.

Но на днях РБК сообщил, что один из братьев вернулся в Россию для переговоров о продаже банка «Возрождения» (ЦБ требовал его продать). Собственником Промсвязьбанка теперь, вероятно, будет не ЦБ, а Минфин, у него задача — не разбираться с прежними владельцами, а обеспечить оборонный заказ. Значит можно предположить, что если и были претензии, то они могли потихоньку сойти на «нет». А элиты снова сплотились перед внешним врагом и друг друга простили.