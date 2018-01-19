Рынок банковских гарантий по госзакупкам в РФ в 2017 г превысил 1 трлн руб — «РТС-тендер»

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Объем рынка банковских гарантий по 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере госзакупок") в РФ в 2017 году вырос на 29%, до более 1 триллиона рублей, говорится в сообщении «РТС-тендер».

"В 2017 году продолжился заметный рост рынка госзакупок и, как следствие, увеличение количества заключенных государственных контрактов. Соразмерно возрос объем предоставляемого обеспечения, в частности, увеличилось число выданных банковских гарантий за период. В среднем исполнение порядка одной трети всех заключенных контрактов было обеспечено банковской гарантией в противовес обеспечению денежными средствами", — отмечается в сообщении.

Всего в рамках проведения закупок по 44-ФЗ в 2017 году было выдано более 615 тысяч банковских гарантий, что на 35% больше показателя 2016 года. Наибольший объем банковских гарантий в минувшем году выдан на закупку лекарственных средств и материалов — 117 тысяч, на закупку пищевых продуктов — 107 тысяч, а на специализированные строительные работы — порядка 44 тысяч.

Лидирующую позицию по количеству выданных гарантий занял банк «СКИБ» — свыше 146 тысяч штук. «В 2017 году мы наблюдали значительный рост в закупках по 44— и 223-ФЗ, что обусловило увеличение количества выданных банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения контракта по сравнению с 2016 годом, при этом в 2018 году мы ожидаем продолжение этого тренда», — приводятся в сообщении слова председателя правления банка «СКИБ» Вадима Ремизова.