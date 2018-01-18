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В Крым начали поставлять немецкие генераторы
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В Крым поставили немецкие генераторы 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: Newsru.com

В связи с отказом финской Wartsila поставлять дизельные генераторы на судоверфь «Залив» в Керчи для строительства аварийно-спасательного судна их заменили на генераторы немецкой компании MAN, сообщил источник, знакомый с материалами Минтранса.

Информацию об этом подтвердил и партнер ряда российских судостроительных компаний, сообщивший, что оборудование действительно поставили в связи с отказом финской компании, сообщает РБК.

Между тем, представитель MAN Diesel & Turbo заявил, что его компании не известно об использовании генераторов на верфи «Залив», она не участвовала в текущих проектах с заводом. Он добавил, что за последние 10 лет MAN не поставлял генераторы на этот керченский завод.

>> Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым

Представитель концерна также заявил, что санкции запрещают поставлять генераторы в Крым, и компания строго следует этим правилам. В то же время он допустил, что это могло быть оборудование, произведенное для других судов.

«MAN не может это контролировать и знать об этом», — подчеркнул представитель фирмы.

В понедельник сообщалось, что компания Wartsila из Финляндииотказалась поставлять судоверфи «Залив» в Крым генераторы из-за санкций, в связи с чем предприятие сдвигает сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд рублей.

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