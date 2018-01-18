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Биржи США снижаются на отчетности банков и слабой статистике
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Биржи США снижаются на отчетности банков и слабой статистике 

Прайм 18 января 2018
Основные фондовые индексы США в четверг торгуются в минусе после публикации неожиданно слабой статистики по американскому рынку недвижимости и финансовой отчетности местных крупных банков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.27 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,36%, до 26020,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 7297,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 2798,18 пункта.
Внимание инвесторов привлекла статистика по числу новостроек в США. По сообщению министерства торговли страны, количество новых домов в США в декабре уменьшилось на 8,2% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,192 миллиона. Результат заметно разошелся с прогнозами экспертов, которые ждали снижения индикатора только на 1,7%, до 1,275 миллиона по сравнению с первоначальным показателем ноября в 1,297 миллиона.
Кроме того, трейдеры продолжают отслеживать публикацию финотчетности американских банков. Так, чистая прибыль Morgan Stanley по итогам 2017 года выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 6,154 миллиарда долларов. При этом прибыль по итогам четвертого квартала 2017 года снизилась в годовом выражении в 2,4 раза, до 686 миллионов долларов.
Ранее на этой неделе об ухудшении квартальных финансовых показателей сообщили такие банковские гиганты США, как Bank of America и Goldman Sachs, что связано со списаниями, обусловленными изменениями в налоговом законодательстве страны.
По мнению аналитиков, рынки не полностью учли влияние выплат, связанных с налоговой реформой, на финансовые результаты компаний. «На наш взгляд, рынок недостаточно скорректировал свои ожидания, чтобы отразить текущие преграды для экономического роста и увеличения доходов компаний, особенно учитывая изменения налогового законодательства», — приводит телеканал CNBC слова стратега Canaccord Genuity Тони Двайера (Tony Dwyer).
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