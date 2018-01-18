Российская оборонка может опереться на «Промсвязьбанк»

Опорным банком российской оборонки может стать «Промсвязьбанк» . Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве, отметив, что решение стало неожиданным для рынка.

Ранее Минфин сообщил, что создается специальный оборонный банк, который в ближайшее время передадут правительству. Однако название конкретной кредитной организации озвучено не было.

В свою очередь, Rambler со слов источников сообщил, что это будет не «Глобэкс» , как предполагали СМИ ранее. Создание оборонного банка — это ответ на грядущие американские санкции, которые, вероятно, затронут военно-промышленный комплекс. Судя по всему, это будет банк, работающий только внутри России и только с рублями.

Между тем «Промсвязьбанк» в нынешнем виде — классический крупный универсальный банк, работающий с валютой и международными платежными системами.

Владимир Шевченко главный редактор банковского портала Finnews.ru «Первое мое ощущение — бедные вкладчики, бедные клиенты в принципе, как физические лица, так и юридические лица. Если это окажется правдой, то „Промсвязьбанк“ автоматически подпадает под санкции и лишается возможности работать с валютой. Соответственно, все клиенты, которым валютные операции были нужны, — импортеры, экспортеры, — они будут вынуждены сменить свой расчетный банк. Насчет финансовых потерь, не знаю, неудобство однозначно будет, потому что придется менять расчетный счет, переводить деньги туда, опять паспорт сделок оформлять, геморроя много будет. Тем клиентам, которым важно работать и с рублями, и с валютой, скорее всего, будет неудобно работать с „Промсвязьбанком“. Хотя, с другой стороны, если клиент крупный, и у него по принципу не класть все яйца в одну корзину, у него и так несколько расчетных счетов открыто в разных банках, то, может быть, стерпится кто-то. Все будет зависеть от работы пиар-специалистов банка, как они смогут преподать это общественности. Смогут ли они это преподать как плюс: типа вот банк обслуживает государственные интересы, он теперь точно никуда не денется, отнесите деньги к нам. Если они и смогут убедить физических лиц в супернадежности, то тогда ничего не изменится, если не смогут, то физические лица тоже побегут».

ВТБ. Источники поясняют, что «Промсвязьбанк» был выбран из-за своих размеров. Они позволяют перевести оборонные контракты из банков, которые опасаются американских санкций. В первую очередь, это главные оборонные банки страны — Сбербанк

Процесс, по словам собеседников, будет таким: сначала ЦБ заткнет дыру в ПСБ, а потом передаст его Минфину. Все это пройдет до конца первого квартала.