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Опрос: Почти 50% бизнесменов не обращались за господдержкой
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Опрос: Почти 50% бизнесменов не обращались за господдержкой 

Российская Газета 18 января 2018
Фото: Российская Газета
Около 45 процентов участников социологического опроса Торгово-промышленной палаты не обращалась за государственной поддержкой в институты развития. Причины разные, говорится в официальном пресс-релизе ТПП РФ, среди них «длительность и сложность процедур, условия предоставления финансовой поддержки, отсутствие транспарентности при принятии решений, а также недостаток информации о деятельности институтов развития и реализуемых ими программах».
При этом более 37 процентов предпринимателей неоднократно обращались за поддержкой в институты развития, большинство из них рассчитывали получить именно финансовую поддержку в объеме до 50 миллионов рублей.
Предприятий, получивших финансовую поддержку 150 миллионов рублей и выше из числа участников опроса нет. 11 участников опроса получили финансовую поддержку до 50 миллионов рублей и большинство из них удовлетворено ее качеством. Практически 90 процентов участников опроса обращались за финансовой поддержкой в объеме до 10 миллионов рублей, при этом 23 процента ее не получили, а 21 процент — считает ее неудовлетворительной.
Более 33 процентов участвовавших в опросе получили банковские кредиты по льготным ставкам, 18 процентов — поддержку по линии лизинговых программ, 16 процентов — микрофинансирование, 15 процентов — государственные и муниципальные субсидии для субъектов малого и среднего бизнеса, 14 процентов — грантовую поддержку.
К числу наиболее популярных у предпринимателей институтов развития опрос выявил Россельхозбанк, «Корпорацию МСП», при этом "МСП Банк" выделяется как отдельный институт развития, Фонд содействия инновациям и «Сколково». Еще одним значимым источником поддержки бизнеса стали региональные фонды поддержки.
Интересно, что почти 25 процентов предпринимателей относят к числу государственных институтов развития коммерческие банки с государственным участием, что подтверждает низкую информированность предпринимательского сообщества о деятельности институтов развития.
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