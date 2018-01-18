Опрос: Почти 50% бизнесменов не обращались за господдержкой

Около 45 процентов участников социологического опроса Торгово-промышленной палаты не обращалась за государственной поддержкой в институты развития. Причины разные, говорится в официальном пресс-релизе ТПП РФ, среди них «длительность и сложность процедур, условия предоставления финансовой поддержки, отсутствие транспарентности при принятии решений, а также недостаток информации о деятельности институтов развития и реализуемых ими программах».

При этом более 37 процентов предпринимателей неоднократно обращались за поддержкой в институты развития, большинство из них рассчитывали получить именно финансовую поддержку в объеме до 50 миллионов рублей.

Предприятий, получивших финансовую поддержку 150 миллионов рублей и выше из числа участников опроса нет. 11 участников опроса получили финансовую поддержку до 50 миллионов рублей и большинство из них удовлетворено ее качеством. Практически 90 процентов участников опроса обращались за финансовой поддержкой в объеме до 10 миллионов рублей, при этом 23 процента ее не получили, а 21 процент — считает ее неудовлетворительной.

Более 33 процентов участвовавших в опросе получили банковские кредиты по льготным ставкам, 18 процентов — поддержку по линии лизинговых программ, 16 процентов — микрофинансирование, 15 процентов — государственные и муниципальные субсидии для субъектов малого и среднего бизнеса, 14 процентов — грантовую поддержку.

Интересно, что почти 25 процентов предпринимателей относят к числу государственных институтов развития коммерческие банки с государственным участием, что подтверждает низкую информированность предпринимательского сообщества о деятельности институтов развития.