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AFI Develoment реструктуризировала долги перед банком ВТБ
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AFI Develoment реструктуризировала долги перед банком ВТБ 

Rambler News Service 18 января 2018
Девелоперская компания AFI Development Льва Леваева реструктуризировала остаток кредитной задолженности перед банком ВТБ по объектам ТРЦ «Афимолл Сити» и БЦ «Озерковская III» (БЦ «Аквамарин»), следует из сообщения компании на Лондонской фондовой бирже.
«Достигнута договоренность, в рамках которой дочерняя компания Bellgate Constructions Limited (владелец «Афимолл Сити») подписывает новый кредитный договор, который будет использован для рефинансирования существующего долга Bellgate перед ВТБ и погашения задолженности перед AFI Development», — указано в сообщении компании.
Средства на счет Bellgate будут перечислены пятью траншами — в евро и рублях. Смешанная процентная ставка составит 5,6%, кредит рассчитан на пять лет. После того как транши будут полностью выбраны, размер задолженности в рублях составит 9,6 млрд рублей и $360 млн, номинированные в евро.
AFI Development планирует использовать средства, полученные от Bellgate, для погашения остаток задолженности по проекту офисного комплекса «Озерковская III».
В сентябре 2016 года группа компаний AFI Development объявила о достижении договоренностей с банком ВТБ об урегулировании задолженности по кредитным договорам с ООО «Краун Инвестментс» и Bellgate Constructions Limited.
По состоянию на 31 декабря 2015 года остаток кредитной задолженности «Афимолл сити» составлял $415,8 млн, «Озерковской III» — $193 млн
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