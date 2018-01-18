AFI Develoment реструктуризировала долги перед банком ВТБ

Девелоперская компания AFI Development Льва Леваева реструктуризировала остаток кредитной задолженности перед банком ВТБ по объектам ТРЦ «Афимолл Сити» и БЦ «Озерковская III» (БЦ «Аквамарин»), следует из сообщения компании на Лондонской фондовой бирже.

«Достигнута договоренность, в рамках которой дочерняя компания Bellgate Constructions Limited (владелец «Афимолл Сити») подписывает новый кредитный договор, который будет использован для рефинансирования существующего долга Bellgate перед ВТБ и погашения задолженности перед AFI Development», — указано в сообщении компании.

Средства на счет Bellgate будут перечислены пятью траншами — в евро и рублях. Смешанная процентная ставка составит 5,6%, кредит рассчитан на пять лет. После того как транши будут полностью выбраны, размер задолженности в рублях составит 9,6 млрд рублей и $360 млн, номинированные в евро.

AFI Development планирует использовать средства, полученные от Bellgate, для погашения остаток задолженности по проекту офисного комплекса «Озерковская III».

В сентябре 2016 года группа компаний AFI Development объявила о достижении договоренностей с банком ВТБ об урегулировании задолженности по кредитным договорам с ООО «Краун Инвестментс» и Bellgate Constructions Limited.

По состоянию на 31 декабря 2015 года остаток кредитной задолженности «Афимолл сити» составлял $415,8 млн, «Озерковской III» — $193 млн