Долги по зарплате выросли в Коми за год на 21%

СЫКТЫВКАР, 18 января. / ТАСС /. Задолженность по зарплате выросла в Республике Коми за 2017 год на 21% с 89 млн до 108,7 млн рублей. При этом в течение прошлого года после вмешательства прокуратуры были погашены долги на 515 млн рублей перед 6238 работниками, сообщили в четверг в прокуратуре республики.

"Принятые в минувшем году меры прокурорского реагирования позволили полностью или частично погасить задолженность по зарплате на сумму более 515 млн рублей перед 6238 работниками. Всего в ходе проверок было выявлено 4,8 тыс. нарушений закона в сфере оплаты труда, к административной ответственности привлечено 198 работодателей, возбуждено 30 уголовных дел. В суды направлено более 2,6 тыс. исков на 145 млн рублей", — сообщили в надзорном органе.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре, на 1 января этого года долг по зарплате составлял 108 млн рублей в 58 предприятиях перед 2,264 тыс. человек. На 1 января прошлого года задолженность равнялась 89 млн рублей.

"Большой долг числится за обанкротившейся частной компанией «Комикуэст интернешнл» — 11,3 млн рублей. Остается еще 8,6 млн рублей долга перед сотрудниками предприятия-банкрота «Шахта „Интауголь“, потихоньку долги гасят. В новом предприятии „Интауголь“, выделенном из здорового ядра, долги полностью выплачены (после выделения 1,2 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ для стабилизации ситуации на шахте и восстановления угледобычи — прим. ТАСС). Пик задолженности по интинской шахте составлял в прошлом году 180 млн рублей, что усугубляло общую картину по региону», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что большая часть предприятий-должников — это частные компании в сфере услуг, ЖКХ, строительства.

Так, в августе прошлого года после возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО «СМК „Гарантэнергосервис“ в Усинске была полностью погашена задолженность в 7,5 млн рублей перед 52 работниками.

После возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО „Агрокомплекс „Инта Приполярная“ на предприятии нашлось более 2 млн рублей на выплаты 115 сотрудникам.