AFI Development объявила о реструктуризации кредитов ВТБ

МОСКВА, 18 янв — РИА Недвижимость. AFI Development Plc объявила о реструктуризации кредитов от ВТБ на офисный комплекс "Аквамарин III" и торговый центр "Aфимолл сити" в Москве.

Достигнуто соглашение о том, что Bellgate Constructions Limited, дочерняя структура AFI Development и собственник ТЦ "Афимолл Сити", получит средства от ВТБ, говорится в материалах AFI.

Bellgate получит новый кредит на пять лет пятью траншами по средней ставке 5,6% годовых при сохранении текущих обменных курсов пары евро-рубль и ключевой ставки ЦБ РФ . Он будет состоять из 9,6 миллиарда рублей и эквивалента 360 миллионов долларов в евро, добавляется в сообщении.

"У нас было два кредита — один на "Аквамарин III", другой на "Aфимолл сити". В ноябре мы заключили сделку на продажу двух корпусов в "Аквамарин III" и часть денег пустили на погашение кредита по этому проекту. Остаток по кредиту на "Аквамарин III" мы закрыли за счет одного из этих пяти траншей, которые получит Афимолл", — пояснил РИА Недвижимость собеседник в компании. То есть кредит по "Аквамарину" полностью закрывается, а кредит на "Афимолл" увеличивается на сумму остатка по кредиту "Аквамарина", которую в компании не раскрывают, добавил он.

"AFI Development Plc не будет предоставлять гарантии по этому новому долгу", — говорится в сообщении.