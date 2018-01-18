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AFI Development объявила о реструктуризации кредитов ВТБ
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AFI Development объявила о реструктуризации кредитов ВТБ 

РИА Недвижимость 18 января 2018
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 18 янв — РИА Недвижимость. AFI Development Plc объявила о реструктуризации кредитов от ВТБ на офисный комплекс "Аквамарин III" и торговый центр "Aфимолл сити" в Москве.
Достигнуто соглашение о том, что Bellgate Constructions Limited, дочерняя структура AFI Development и собственник ТЦ "Афимолл Сити", получит средства от ВТБ, говорится в материалах AFI.
Bellgate получит новый кредит на пять лет пятью траншами по средней ставке 5,6% годовых при сохранении текущих обменных курсов пары евро-рубль и ключевой ставки ЦБ РФ. Он будет состоять из 9,6 миллиарда рублей и эквивалента 360 миллионов долларов в евро, добавляется в сообщении.
"У нас было два кредита — один на "Аквамарин III", другой на "Aфимолл сити". В ноябре мы заключили сделку на продажу двух корпусов в "Аквамарин III" и часть денег пустили на погашение кредита по этому проекту. Остаток по кредиту на "Аквамарин III" мы закрыли за счет одного из этих пяти траншей, которые получит Афимолл", — пояснил РИА Недвижимость собеседник в компании. То есть кредит по "Аквамарину" полностью закрывается, а кредит на "Афимолл" увеличивается на сумму остатка по кредиту "Аквамарина", которую в компании не раскрывают, добавил он.
"AFI Development Plc не будет предоставлять гарантии по этому новому долгу", — говорится в сообщении.
AFI Development основана в 2001 году, принадлежит израильскому бизнесмену Льву Леваеву. Компания работает на рынке недвижимости Москвы и Московской области. В портфеле компании — проекты жилой, офисной, торговой и гостиничной недвижимости.
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