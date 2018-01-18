Санируемые банки продолжат обслуживание стратегических предприятий

Кредитные организации, попавшие под санацию, смогут продолжать оказывать услуги стратегическим предприятиям. Соответствующий законопроект, направленный на урегулирование вопросов, связанных с правами санируемых банков, одобрен к первому чтению членами Комитета Госдумы по финрынку в четверг.

По словам главы комитета Анатолия Аксакова, в случае принятия поправок санируемые банки продолжат оказывать услуги стратегическим предприятиям, если ранее они таким правом обладали. Для этого законопроектом предусматривается приобретение Центробанком не менее 75 процентов акций санируемой кредитной организации. Участие регулятора в капитале банков призвано минимизировать риски, связанные с возможностью неисполнения банком своих обязательств.

В то же время запрещение санируемым банкам обслуживать стратегические предприятия, считают депутаты, может привести к снижению их ликвидности, ухудшению финансового состояния и осложнить предупреждение их банкротства, что не соответствует целям введения нового механизма санации.