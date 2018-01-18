Временная администрация «Промсвязьбанка» просила завести дело по сделкам с бумагами 

По мнению временной администрации, сделки по приобретению ценных бумаг совершались вопреки интересам банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка. Кроме того, Банк России 25 декабря обратился в Генпрокуратуру в связи с хищением кредитных досье корпоративных заёмщиков «Промсвязьбанка». Сумма задолженности составляла больше 100 миллиардов рублей.
ЦБ объявил о санации «Промсвязьбанка» 15 декабря. Функции временной администрации были возложены на управляющую компанию Фонд консолидации банковского сектора.