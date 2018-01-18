Глава Нацбанка Казахстана: 50% банков оздоровлены

Акишев: 50% банков Казахстана были оздоровлены.

Проблемы банков накопились с начала 2000-х годов — это плохие кредиты и плохие портфели. Банковская система не прошла до конца процесс оздоровления до 2017 г. и поэтому был опасен рост кредитования экономики, подчеркнул Акишев. «2017 г. мы полностью посвятили оздоровлению банковского сектора, — отметил глава Нацбанка. — Мы оздоровили один из самых крупнейших наших банков — Казкоммерцбанк… Сейчас это абсолютно здоровый институт». Это был первый этап оздоровления банков в 2017 г. «Второй этап — мы оздоровили другие банки. Это другие крупные банки, имеющие социальное значение — пять банков в Казахстане», — отметил Акишев. «Мы поддержали более 50% банковской системы, оздоровили», — заявил глава Нацбанка Казахстана. «Жирные годы прошли», отметил глава Нацбанка. Он посоветовал банкам быть консервативнее.