Бюджетный кредит сэкономил бюджету Нижегородской области более полумиллиарда рублей в 2017 году

Бюджетные кредиты на сумму 60,8 млрд рублей поступили на пополнение остатков средств на счетах регионального и местных бюджетов в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщил руководитель Управления Федерального казначейства по Нижегородской области Сергей Зарубин на пресс-конференции 18 января.

Из них 53,9 млрд рублей поступило в бюджет Нижегородской области, 5,9 млрд — в бюджет Нижнего Новгорода, 776 млн — в бюджет г.о.г. Дзержинск и 173 млн — в бюджет г.о.г. Выкса.

Сергей Зарубин напомнил, что ставка по бюджетным кредитам составляет всего 0,1% годовых. Благодаря этому только бюджет Нижегородской области сэкономил более полумиллиарда рублей, подсчитали в казначействе, сравнив с ситуацией, если бы кредиты брались в коммерческом банке, где минимальная ставка равна 8%. В случае же с бюджетным кредитов выплаты по процентам составили всего 8 млн рублей.

Как сообщалось ранее, регионы ПФО освободят от выплаты бюджетных кредитов в 2018-2019 годах.