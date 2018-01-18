Акишев: арест активов НФ Казахстана не влияет на ДКП

"Золотовалютные резервы не арестованы", отметил Акишев. $22 млрд Национального фонда Казахстана остаются заблокированными на счетах американского Bank of New York по иску молдавского бизнесмена. Наблюдатели называют арест активов Казахстана тревожным сигналом для всех стран, которые держат свои средства в западных банках, в том числе и для России. По словам главы ЦБ Казахстана, сумма заморозки активов несоизмерима с суммой иска. Иск подан на $500 млн, а активы заморожены на $22 млрд Казахстан намерен через суд снять арест с активов. «Есть хозяйственный спор и, наверное, есть аналогии. РФ с таким сталкивалась, когда были претензии от одной фирмы — швейцарской Noga. Мы столкнулись с таким же», — отметил Акишев.

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"Я бы не усматривал в этом некую системную работу в отношении всех активов стран, которые входят в ЕАЭС , что возникают системные риски. Это предмет хозяйственного спора, — подчеркнул глава ЦБ Казахстана. — Заморозка (активов — ред.) получена мошенническим путем и мы проводим все судебные процессы". В конце декабря 2017 г. стало известно о заморозке средств в размере $22 млрд в американском Bank of New York Mellon, находившихся на кастодиальном хранении в интересах ЦБ Казахстана. Эти деньги были арестованы по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний, который ранее был подан против правительства Республики Казахстан. В начале января 2018 г. акционерное общество " Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщило о том, что арест был наложен на 50% акций в компании КМГ Кашаган Б. В. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о том, что давление на суверенные фонды стран может привести к резкой волатильности на финансовых рынках. Национальный банк Казахстана (НБК) 15 января 2018 г. объявил о снижении базовой ставки с 10,25% до 9,75%, сообщали ранее «Вести. Экономика». НБК 20 февраля 2017 г. снизил базовую ставку с 12% до 11%, 5 июня 2017 г. принято решение снизить ставку с 11% до 10,5%, 21 августа ставка снижена до 10,25%.

АКишев:

"Год назад в январе 2017 г. базовая ставка составляла 12%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено положительными итогами 2017 г. и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в 2018 г. Оно подтверждает уверенность Национального банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5-7% в 2018 г. и в постепенном достижении среднесрочной цели в 4% в 2020 г. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления и усиления действенности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции".