Жители Ингушетии задолжали за услуги ЖКХ более 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 18 января. / ТАСС /. Суммарный долг жителей Ингушетии за потребленные газ, электричество и воду к началу 2018 года превысил 2,3 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

"Самая большая задолженность жителей — по оплате газа. Из выставленных в 2017 году счетов на 2 млрд рублей оплачено около 1,2 млрд рублей. За электроэнергию долги превысили 1,5 млрд рублей, за водоснабжение — 47,5 млн рублей", — сказал собеседник.

Ресурсоснабжающие организации Ингушетии, по данным пресс-службы, ведут активную претензионную работу с неплательщиками.

"Например, что касается долгов за электричество, то его поставку в течение прошлого года ограничили почти 9 тыс. абонентов. Информация о задолженности рассылается потребителям с помощью sms-сообщений. Для повышения собираемости платежей за газ во всех населенных пунктах республики установлены специальные платежные терминалы, увеличено количество контролеров, снимающих показания газовых счетчиков", — отметили в пресс-службе.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров поручил правительству Ингушетии усилить работу по сбору платежей, обратив внимание на злостных неплательщиков.

"Не забывайте, что наша общая задача — выйти на 100-процентный уровень оплаты", — приводит слова Евкурова пресс-служба.