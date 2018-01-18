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Свыше 22 млрд руб. кредитов под госгарантии выдано в 2017 г. малому и среднему бизнесу в Москве
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Свыше 22 млрд руб. кредитов под госгарантии выдано в 2017 г. малому и среднему бизнесу в Москве 

Агентство «Москва» 18 января 2018
Московским субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2017 г. было выдано свыше 22 млрд руб. кредитов под госгарантии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
«Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) завершил 2017 г. с рекордным уровнем поддержки предпринимателей. Благодаря выданным в 2017 г. поручительствам фонда на 12,1 млрд руб. (в 3,3 раза больше, чем в 2016 г. — 3,6 млрд руб.) кредиторы профинансировали проекты столичных компаний малого и среднего бизнеса в объеме 22,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.
В департаменте напомнили, что фонд выдает поручительства за счет гарантийного капитала, постепенно сформированного на паритетной основе из средств федерального и московского бюджетов.
«В настоящее время капитал фонда свыше 9,4 млрд руб. Средний размер поручительства — около 12 млн руб. Суммарно порядка 35% поручительств выдано компаниям, работающим в производстве, строительстве, транспорте, медицине, инновациях, социальных услугах», — пояснили в пресс-службе.
По словам руководителя департамента Алексея Фурсина, которые приводит пресс-служба, Москва неизменно занимает лидирующее положение среди других регионов по масштабам поддержки бизнеса. «Правительство Москвы плотно работает по соглашению о сотрудничестве с корпорацией МСП, в том числе организовало каналы информирования и предоставления бесплатных консультаций через центры услуг для бизнеса», — заявил А. Фурсин.
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы учрежден в 2006 г. Правительством Москвы в лице департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Фонд выступает поручителем за субъекты МСП в объеме до 70% и 100 млн руб. от требуемого финансирования.
Агентство «Москва»: последние новости
Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО увеличилась на 31,2% в 2017 г. - до 18 млрд руб. РАД: 100% пакет акций Московского научно-исследовательского центра был продан на торгах физлицу Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в феврале на 10,4% - до 6,7 млн человек
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