Свыше 22 млрд руб. кредитов под госгарантии выдано в 2017 г. малому и среднему бизнесу в Москве

Московским субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2017 г. было выдано свыше 22 млрд руб. кредитов под госгарантии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

«Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) завершил 2017 г. с рекордным уровнем поддержки предпринимателей. Благодаря выданным в 2017 г. поручительствам фонда на 12,1 млрд руб. (в 3,3 раза больше, чем в 2016 г. — 3,6 млрд руб.) кредиторы профинансировали проекты столичных компаний малого и среднего бизнеса в объеме 22,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что фонд выдает поручительства за счет гарантийного капитала, постепенно сформированного на паритетной основе из средств федерального и московского бюджетов.

«В настоящее время капитал фонда свыше 9,4 млрд руб. Средний размер поручительства — около 12 млн руб. Суммарно порядка 35% поручительств выдано компаниям, работающим в производстве, строительстве, транспорте, медицине, инновациях, социальных услугах», — пояснили в пресс-службе.

По словам руководителя департамента Алексея Фурсина, которые приводит пресс-служба, Москва неизменно занимает лидирующее положение среди других регионов по масштабам поддержки бизнеса. « Правительство Москвы плотно работает по соглашению о сотрудничестве с корпорацией МСП, в том числе организовало каналы информирования и предоставления бесплатных консультаций через центры услуг для бизнеса», — заявил А. Фурсин.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы учрежден в 2006 г. Правительством Москвы в лице департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Фонд выступает поручителем за субъекты МСП в объеме до 70% и 100 млн руб. от требуемого финансирования.