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Финансирование бесплатной медпомощи в Смоленской области увеличено более чем на 15%
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Финансирование бесплатной медпомощи в Смоленской области увеличено более чем на 15% 

ТАСС 18 января 2018
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Оказание бесплатной медицинской помощи для жителей Смоленской области в 2018 году будет профинансировано на сумму в 13 млрд рублей, что на 15,6% выше, чем годом ранее. Как сообщила пресс-служба администрации региона, увеличат финансирование высокотехнологичной медпомощи, программы развития скорой помощи и проведения диспансеризации.
"На оказание бесплатной медицинской помощи жителям Смоленской области в 2018 году будет направлено около 13 млрд рублей. По поручению губернатора Алексея Островского объем финансирования в этом году увеличен на 15,6%", — сказано в сообщении.
Так, на 51 млн рублей увеличено финансирование оказания высокотехнологичной медпомощи, что поможет дополнительно провести более 300 сложных кардиологических, нейрохирургических и других операций. Рост финансирования затронет и развитие скорой медицинской и паллиативной помощи, продолжится оснащение медицинских организаций спецавтомобилями.
Наиболее затратными статьями финансирования станут амбулаторно-поликлиническая помощь населению, в рамках которой будет проходить диспансеризация, на что выделено около 4 млрд рублей, и медпомощь, оказываемая в условиях больничных стационаров, на что выделено почти 7 млрд рублей.
Как добавили в пресс-службе, рост финансирования здравоохранения в области приведет к тому, что в этом году норматив финансирования медицинской помощи на одного жителя региона увеличится на 17%, до 13,1 тыс. рублей.
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