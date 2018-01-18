Красноярскому краю помогут реструктуризировать госдолг

Край регулярно берёт бюджетные кредиты, чтобы погасить ими займы в коммерческих банках, а также для того, чтобы покрыть дефицит краевого бюджета. В отличие от коммерческих кредитов, бюджет федеральный бюджет предлагает брать под более низкую ставку — 0,1% годовых. Напомним, что в настоящий момент госдолг региона составляет 99,63 млрд рублей, из них 24,3 млрд руб. — по бюджетным кредитам а 11,1 млрд руб. — по банковским.

При реструктуризации край получит отсрочку по кредитным платежам на семь лет до 2024 года. В итоге в 2018-2019 годах регион будет платить не всю сумму задолженности, а только 5% от неё, в 2020 году — 10%, в 2021–2024 годах — 20%. Возможно досрочное погашение.

«Это позволит снизить долговую нагрузку на краевой бюджет и уменьшить расходы на обслуживание государственного долга края, — комментирует и.о. министра финансов края Владимир Бахарь . — Если бы мы не участвовали в программе, то нам только в 2018 году пришлось бы возвращать в федеральный бюджет 9 млрд рублей, а по новым условиям эта цифра составит 1,2 млрд рублей».

Теперь соглашение по реструктуризации кредитов необходимо утвердить законом, для этого он будет в ближайшее время рассмотрен на заседании Заксобрания края.