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Красноярскому краю помогут реструктуризировать госдолг
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Красноярскому краю помогут реструктуризировать госдолг 

АиФ Красноярск 18 января 2018
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский край включился в программу реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Соответствующее соглашение Виктор Томенко, и. о. председателя правительства края подписал с Министерством финансов РФ, сообщает официальный портал региона.
Край регулярно берёт бюджетные кредиты, чтобы погасить ими займы в коммерческих банках, а также для того, чтобы покрыть дефицит краевого бюджета. В отличие от коммерческих кредитов, бюджет федеральный бюджет предлагает брать под более низкую ставку — 0,1% годовых. Напомним, что в настоящий момент госдолг региона составляет 99,63 млрд рублей, из них 24,3 млрд руб. — по бюджетным кредитам а 11,1 млрд руб. — по банковским.
При реструктуризации край получит отсрочку по кредитным платежам на семь лет до 2024 года. В итоге в 2018-2019 годах регион будет платить не всю сумму задолженности, а только 5% от неё, в 2020 году — 10%, в 2021–2024 годах — 20%. Возможно досрочное погашение.
«Это позволит снизить долговую нагрузку на краевой бюджет и уменьшить расходы на обслуживание государственного долга края, — комментирует и.о. министра финансов края Владимир Бахарь. — Если бы мы не участвовали в программе, то нам только в 2018 году пришлось бы возвращать в федеральный бюджет 9 млрд рублей, а по новым условиям эта цифра составит 1,2 млрд рублей».
Теперь соглашение по реструктуризации кредитов необходимо утвердить законом, для этого он будет в ближайшее время рассмотрен на заседании Заксобрания края.
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