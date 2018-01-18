В ЦБ рассказали о возможности регионализации рубля в СНГ

"Чем более интенсивен международный обмен, чем более интенсивна международная торговля, международные потоки капитала, тем больше, конечно, может та или иная валюта становиться международной. Если говорить о рубле, то на текущий момент наиболее вероятной является регионализация рубля. То есть если говорить о рубле, это регион либо ЕАЭС, либо регион СНГ", — сказал Липин.

Он подчеркнул, что в ближайшее время можно говорить о возможной экспансии рубля в указанном регионе.