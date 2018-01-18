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В ЦБ рассказали о возможности регионализации рубля в СНГ
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В ЦБ рассказали о возможности регионализации рубля в СНГ 

Газета.Ru 18 января 2018
Фото: Газета.Ru
Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин заявил о возможной регионализации рубля в ЕАЭС или в СНГ. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Чем более интенсивен международный обмен, чем более интенсивна международная торговля, международные потоки капитала, тем больше, конечно, может та или иная валюта становиться международной. Если говорить о рубле, то на текущий момент наиболее вероятной является регионализация рубля. То есть если говорить о рубле, это регион либо ЕАЭС, либо регион СНГ", — сказал Липин.
Он подчеркнул, что в ближайшее время можно говорить о возможной экспансии рубля в указанном регионе.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство не даст курсу рубля резко укрепиться.
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