Объем перевозок «Трансконтейнера» в 2017 году вырос на 15,2%

МОСКВА, 18 января. / ТАСС /. Объем перевозок "Трансконтейнера" в 2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 15,2% — до 1,8 млн ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера). Об этом говорится в сообщении компании.

При этом объем контейнерных перевозок вырос на 17,7% в годовом исчислении и составил 1,051 млн ДФЭ. Основным фактором роста стали международные перевозки, которые выросли на 26,5%, главным образом за счет увеличения объемов импорта и транзитных перевозок, отмечается в сообщении.

Объем контейнерных перевозок с использованием активов компании вырос на 8,5% по сравнению с 2016 годом и достиг 460,5 тыс. ДФЭ за счет продолжающегося роста международных перевозок, который составил 15,9%. Наибольшие темпы роста наблюдались в транзитных перевозках (на 49,6%) и экспорте (на 13,9%).

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО «Кедентранссервис», ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом «Добра» на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.