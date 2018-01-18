Крым в 2017 году заработал более 600 млн рублей на продаже национализированного имущества

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. / ТАСС /. Республика Крым в 2017 году заработала более 600 млн рублей на продаже имущества, национализированного после воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщили в четверг ТАСС в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

"В 2017 году в бюджет Республики Крым от реализации объектов недвижимости [ранее национализированного имущества] перечислено 608 млн рублей (без учета НДС)", — уточнили в министерстве. За счет реализации ранее национализированного имущества в Крыму идет выплата компенсаций жителям региона — вкладчикам украинских банков за утерянные вклады на сумму свыше 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году власти Крыма планируют продать 13 объектов национализированного имущества на общую сумму 1 млрд рублей. В министерстве добавили, что эти планы пока не пересматривались.

"В 2018 году ГАУ (Государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым») планируется выручить от продажи национализированного имущества не менее 1 млрд рублей, данные средства будут направлены как неналоговые поступления в бюджет Республики Крым, а также на проведение компенсационных выплат [жителям региона, потерявшим вклады после ухода в 2014 году с полуострова украинских банков]", — говорится в сообщении.

В числе объектов национализированного имущества — гостиница в Алуште, рекреационный комплекс в Гурзуфе, а также ряд нежилых и подвальных помещений и квартир. Также в него входит имущество украинского олигарха Игоря Коломойского. В 2018 году власти планируют продать ряд квартир бизнесмена в Ялте, которые оцениваются в целом на 330 млн рублей, а также 31 автозаправочную станцию и склад ГСМ на сумму не менее 558 млн рублей, добавили в министерстве. В 2016 году власти Крыма реализовали шесть объектов, ранее принадлежащих Коломойскому, на сумму около 1,5 млрд рублей, в том числе был продан санаторий «Форос» за 1,2 млрд рублей.