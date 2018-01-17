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Goldman Sachs получил квартальный убыток впервые за 6 лет
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Goldman Sachs получил квартальный убыток впервые за 6 лет 

Ведомости 17 января 2018
Причиной убытка стали единовременные списания из-за налоговой реформы в США, а также по причине слабых результатов от торговли облигациями и сырьем. Об этом говорится в отчетности банковской группы.
Чистый убыток в четвертом квартале 2017 г. составил $1,93 млрд В отчетном периоде банк списал $4,4 млрд из-за изменения налогового законодательства. Скорректированная прибыль без учета этих списаний составила $5,68 в расчете на акцию.
Выручка Goldman Sachs сократилась с $8,17 млрд в октябре-декабре 2016 г. до $7,83 млрд в отчетном периоде. Годовая выручка банковской группы увеличилась на 5% и составила $32,1 млрд
Выручка инвестиционно-банковского подразделения в четвертом квартале 2017 г. выросла на 44% в годовом выражении и составила $2,14 млрд
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