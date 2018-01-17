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Луценко: предоставленных материалов о мошенничестве в Приватбанке пока недостаточно
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Луценко: предоставленных материалов о мошенничестве в Приватбанке пока недостаточно 

ТАСС 17 января 2018
КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины просит предоставить дополнительные данные, связанные с расследованием компанией Kroll фактов мошенничества со стороны бывшего руководства Приватбанка, для начала собственного расследования. Об этом заявил в среду генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
Замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила 16 января, что материалы независимого расследования о мошенничестве в Приватбанке на сумму $5,5 млрд переданы в Генеральную прокуратуру Украины. По ее словам, регулятор якобы «получил заверение от прокуратуры, что результаты аудита взяты Генпрокуратурой в работу для проведения уголовного производства».
"Я попросил представителей Kroll подтвердить, что деньги [банка] уходили на личные нужды собственников. Если такое было, то это также может быть статьей для собственников", — заявил Луценко. Он также отметил, что итоги расследования Kroll важны, но для Генпрокуратуры необходимы уточнения. «Если такие факты будут, то мы будем действовать», — пообещал Луценко.
Объект масштабного мошенничества
Ранее НБУ сообщил об итогах расследования компании Kroll, которые подтвердили, что Приватбанк был «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации», что привело к нанесению банку убытков, по меньшей мере, в размере $5,5 млрд
Как выяснилось во время расследования, кредитные средства Приватбанка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса на Украине и за рубежом в пользу бывших акционеров и групп аффилированных с ними лиц. Кроме того, в Kroll не исключают, что банк использовался для отмывания денег.
Согласно выводам специалистов, в рамках Приватбанка существовал еще один банк, который обеспечивал проведение платежей и способствовал движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами.
Игорь Коломойский, который ранее был среди крупнейших частных акционеров Приватбанка, в комментарии изданию "Украинская правда" назвал результаты расследования «бредом, который не стоит комментировать». «Основной вопрос: куда и когда вывели деньги? Все остальное — беллетристика», — добавил он.
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