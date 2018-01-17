В Мексике SSJ-100 разобрали на запчасти

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Мексиканская компания пустила четыре SSJ-100 на запчасти 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons

Мексиканская авиакомпания Interjet четыре из 22 самолетов SSJ-100 решила использовать для запчастей на остальных 18 летающих российских самолетах, сообщают западные СМИ, называя причиной «каннибализации флота» проблемы с поставкой запчастей.

Агентство Bloomberg и ресурс Flightglobal сообщают, что три SSJ-100 мексиканской авиакомпании не летают с 14 мая, 18 июля и 21 августа. Четвертый оказался поврежден в октябре 2015 года при буксировке в аэропорту, сообщают «Ведомости».

Гендиректор Interjet Хосе Луи Гарса подвердил проблемы с техобслуживанием SSJ-100, речь идет о нехватке и длинных сроках поставки запчастей.

Использовать «каннибализацию флота» в случае с SSJ-100 начала использовать еще авиакомпания Red Wings в 2015 году — у нее стоял в ангаре один из самолетов, который был донором запчастей для остальных. Это не запрещено техническими регламентами, однако крупные авиакомпании не практикуют это.

Отметим, что Interjet также заинтересовался российским самолетом МС-21. Покупать его мексиканская компания намерена уже в 2018 году. Кроме того, Interjet хочет получить 10 SSJ-100, на которые имеет опцион.

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