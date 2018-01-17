Ячмень стоимостью в 927 тыс. рублей арестовали у нижегородской фирмы

Ячмень стоимостью в 927 тысяч рублей арестовали у аграрной фирмы в Сосновском районе. Об том сообщает Управление ФССП России по Нижегородской области.

Согласно информации, компания задолжала 1 млн рублей в бюджет РФ по налоговым платежам. Добровольного погашения задолженности не происходило, поэтому исполнительный документ о взыскании долга поступил в отдел судебных приставов.

Прибыв на предприятие судебный пристав обнаружил на складах фирмы 310 тонн зерна. Товар был арестован в присутствии понятых. В течение 10 дней должник реализовал арестованную продукцию и выплатил задолженность по налогам.

Ранее сообщалось, что четыре станка для производства пластиковых окон арестовали у нижегородской компании.