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В 2017 году регион получил из федерального бюджета 2,3 миллиарда рублей на поддержку промышленности и инновационных разработок
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В 2017 году регион получил из федерального бюджета 2,3 миллиарда рублей на поддержку промышленности и инновационных разработок 

Портал органов государственной власти Ярославской области 17 января 2018
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В текущем году планируется увеличить эту цифру до 2,7 миллиарда, а также расширить практику использования федеральных инструментов поддержки. Об этом на заседании Правительства Ярославской области сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.
— Огромное внимание мы уделяем расширению взаимодействия с федеральными министерствами, — сказала она. — В рамках этой работы в прошлом году был организован День региона в Минпромторге России, на площадках ярославских предприятий состоялись выездные совещания федерального ведомства. На развитие региональных промышленных производств в 2017 году удалось привлечь около 1,2 миллиарда рублей федеральных средств. В текущем году будет продолжена системная работа в рамках взаимодействия с крупными госкорпорациями и федеральными ведомствами, общая сумма контрактов на 2018 — 2019 годы составляет 8 миллиардов рублей. В апреле прошлого года принято решение о сотрудничестве с ПАО «Газпром» по строительству завода сжиженного природного газа в Большесельском районе. Планируемый объем инвестиций на реализацию проекта — 2 миллиарда рублей.
На сегодняшний день достигнуты договоренности с руководством ПАО «Транснефть» о строительстве нефтепровода на Ярославском НПЗ имени Менделеева. Реализация проекта позволит значительно снизить стоимость входящего сырья и получить дополнительный экономический эффект порядка 2,5 миллиарда рублей в год. Продолжается сотрудничество с ПАО «Россети» по заключению энергосервисных контрактов на строительство автоматизированных систем учета в Ярославле и Угличе, в том числе с участием малого и среднего бизнеса. Предприятия региона готовы расширять взаимодействие с госкорпорацией по закупкам дизель-генераторов и электролабораторий.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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