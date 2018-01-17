Набиуллина: временное огосударствление банков не навредит конкуренции на рынке

Эльвира Набиуллина. Временное огосударствление банков в ходе санации не навредит конкуренции, заявила в ходе Гайдаровского форума глава ЦБ

"Конкуренция — это равенство правил игры. И мы не считаем, что конкуренция в финансовом секторе противоречит в том числе временному огосударствлению некоторых финансовых институтов в процессе финансового оздоровления", — сказала она.

Бинбанка и В 2017 году ЦБ объявил о санации трёх крупных частных банков — "ФК Открытие" Промсвязьбанка . Санация осуществляется по новому механизму — через Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ принял решение списать капитал всех трёх банков до 1 руб. и войти в их капитал.

В качестве примера применения аналогичных мер Набиуллина назвала Скандинавские страны и США.