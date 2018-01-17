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Набиуллина: временное огосударствление банков не навредит конкуренции на рынке
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Набиуллина: временное огосударствление банков не навредит конкуренции на рынке 

Rambler News Service 17 января 2018
Временное огосударствление банков в ходе санации не навредит конкуренции, заявила в ходе Гайдаровского форума глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Конкуренция — это равенство правил игры. И мы не считаем, что конкуренция в финансовом секторе противоречит в том числе временному огосударствлению некоторых финансовых институтов в процессе финансового оздоровления", — сказала она.
В 2017 году ЦБ объявил о санации трёх крупных частных банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Санация осуществляется по новому механизму — через Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ принял решение списать капитал всех трёх банков до 1 руб. и войти в их капитал.
В качестве примера применения аналогичных мер Набиуллина назвала Скандинавские страны и США.
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