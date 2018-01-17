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Более 12 млрд рублей вложили в проекты МСБ на Дальнем Востоке в 2017 году
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Более 12 млрд рублей вложили в проекты МСБ на Дальнем Востоке в 2017 году 

ТАСС 17 января 2018
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Компании малого и среднего бизнеса (МСБ) вложили в проекты на Дальнем Востоке более 12 млрд рублей в 2017 году. Из них порядка 7,5 млрд рублей кредитов выделил Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с банками-партнерами в рамках программы «Доступный кредит МСП», сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ФРДВ.
"Программа «Доступный кредит для МСП», которая реализуется Фондом развития Дальнего Востока совместно с банками-партнерами, в том числе "Сбербанком", "ВТБ", позволила в 2017 году реализовать бизнес проекты на общую сумму 12,6 млрд рублей, из которых кредитные средства (ФРДВ и банков-партнеров) составили 7,5 млрд рублей", — сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что из этих средств 3,2 млрд рублей выдали на инвестиционные цели, а 4,3 млрд — на пополнение оборотного капитала. Всего в 2017 году одобрено 492 кредита субъектам МСБ. Программа «Доступный кредит для МСП» началась в ноябре 2016 году и за первые два месяца было выдано 102 кредита на 1,4 млрд рублей.
ФРДВ учрежден "Внешэкономбанком", который является его единственным акционером. Фонд — один из элементов системы госинститутов, созданных для ускоренного развития дальневосточного и байкальского макрорегионов. Он содействует притоку инвестиций через предоставления льготного (от 5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестпроектов в различных отраслях.
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