Более 12 млрд рублей вложили в проекты МСБ на Дальнем Востоке в 2017 году

МОСКВА, 17 января. / ТАСС /. Компании малого и среднего бизнеса (МСБ) вложили в проекты на Дальнем Востоке более 12 млрд рублей в 2017 году. Из них порядка 7,5 млрд рублей кредитов выделил Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с банками-партнерами в рамках программы «Доступный кредит МСП», сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ФРДВ.

"Программа «Доступный кредит для МСП», которая реализуется Фондом развития Дальнего Востока совместно с банками-партнерами, в том числе "Сбербанком" , " ВТБ ", позволила в 2017 году реализовать бизнес проекты на общую сумму 12,6 млрд рублей, из которых кредитные средства (ФРДВ и банков-партнеров) составили 7,5 млрд рублей", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что из этих средств 3,2 млрд рублей выдали на инвестиционные цели, а 4,3 млрд — на пополнение оборотного капитала. Всего в 2017 году одобрено 492 кредита субъектам МСБ. Программа «Доступный кредит для МСП» началась в ноябре 2016 году и за первые два месяца было выдано 102 кредита на 1,4 млрд рублей.