Прибыль Bank of America снизилась почти вдвое 

Москва, 17 января — «Вести. Экономика». Прибыль Bank of America Corp в IV квартале сократилась почти вдвое, поскольку банк зафиксировал расходы в размере $2,9 млрд в связи с изменением налогового законодательства, пишет Reuters

Фото: EPA/JUSTIN LANE

Чистая прибыль банка в октябре-декабре составила $2,37 млрд, или $0,20 в расчете на акцию, по сравнению с $4,54 млрд, или $0,39 на акцию, за аналогичный период 2016 г. Без учета расходов, связанных с налоговой реформой, Bank of America заработал $5,3 млрд, или $0,47 на акцию. Выручка банка увеличилась примерно на 2% до $20,44 млрд, поскольку рост процентных доходов помог компенсировать расходы, связанные с изменением налогового законодательства, и снижение выручки от торговли инструментами с фиксированной доходностью.

Как сообщали «Вести. Экономика», доходы от торговли по всей отрасли находятся под давлением из-за низкой волатильности. Скорректированная выручка Bank of America от торговли в IV квартале сократилась на 9% в годовом выражении. Чистый процентный доход банка увеличился на 11,4% до $11,46 млрд благодаря более высоким процентным ставкам. Федеральная резервная система США повысила процентные ставки трижды в 2017 г., доведя их до 1,25-1,5%. Другие крупные американские банки, в том числе JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc, также сообщили о расходах в своих отчетах за IV квартал, поскольку новое налоговое законодательство требует от них переоценки своих отложенных налоговых активов и уплаты налога на прибыль, которую они держат за рубежом.