Прибыль Bank of America снизилась почти вдвое

Москва, 17 января — «Вести. Экономика». Прибыль Bank of America Corp в IV квартале сократилась почти вдвое, поскольку банк зафиксировал расходы в размере $2,9 млрд в связи с изменением налогового законодательства, пишет Reuters

Фото: EPA/JUSTIN LANE

Чистая прибыль банка в октябре-декабре составила $2,37 млрд, или $0,20 в расчете на акцию, по сравнению с $4,54 млрд, или $0,39 на акцию, за аналогичный период 2016 г. Без учета расходов, связанных с налоговой реформой, Bank of America заработал $5,3 млрд, или $0,47 на акцию. Выручка банка увеличилась примерно на 2% до $20,44 млрд, поскольку рост процентных доходов помог компенсировать расходы, связанные с изменением налогового законодательства, и снижение выручки от торговли инструментами с фиксированной доходностью.

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