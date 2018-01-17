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Авен: «Настало время поменять парадигму отношений между Центральным банком и банками»
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Авен: «Настало время поменять парадигму отношений между Центральным банком и банками» 

Банки.ру 17 января 2018
Член совета директоров Альфа-Банка, председатель совета директоров ABH Holdings S. A. Петр Авен считает, что пришло время пересмотреть взаимоотношения регулятора и подотчетных ему банков. Об этом заявил в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.
«Мне кажется, что настало время поменять парадигму отношений между Центральным банком и банками. Центральный банк должен быть партнером банка, а не «плохим полицейским», чего мы, к сожалению, много видим в последние годы. И это касается не только России», — указал банкир.
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