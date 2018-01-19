Еще один российский банк лишился лицензии

Банк России принял решение об отзыве лицензии с 19 января у «АлтайБизнес-Банка».
Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным ЦБ, финансовая организация по величине активов на 1 декабря 2017 года занимала 512-е место в банковской системе страны.
«Проблемы в деятельности АКБ «АлтайБизнес-Банк» (АО) возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества», — указывается в заявлении.
Как уточняет Ценбтробанк, оценка кредитного риска «выявила существенное снижение размера собственных средств и наличие основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».
22 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Преодоление».