«Нафтогаз Украины» возобновит закупку газа в РФ по решению арбитража Стокгольма 

Как заявил глава украинской компании Андрей Коболев, «мы в »Нафтогазе» не считаем негативным аспектом обязательство «Газпрома» продать нам 5 млрд кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом».
Как напоминает РИА Новости, в декабре Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору российского и украинского концернов. Суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за поставленное топливо, а также снизил годовой контрактный объём закупок до 5 млрд кубометров. При этом инстанция оставила условие «бери или плати» для 80 процентов от этого объёма. Киев обязан возобновить закупки с нынешнего года.