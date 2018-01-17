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Избыточная ликвидность не пошла в КОБРы, — Аналитики Райффайзенбанка
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Избыточная ликвидность не пошла в КОБРы, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 17 января 2018
Фото: Прайм
Таким образом, ликвидность, полученная по бюджетному каналу (560 млрд руб.) с даты последнего аукциона КОБР, не была направлена в более длинные инструменты ликвидности, а почти вся ушла на депозиты в ЦБ и корсчета (для усреднения ФОР).
Стоит отметить, что банки по-прежнему предпочитают держать ликвидные активы в краткосрочных инструментах ликвидности (это видно по очень широкому спреду ~60 — 70 б.п. между ставкой недельных и o/n депозитных аукционов ЦБ и RUONIA) на опасениях больших оттоков средств корпоративных клиентов. О том, что сохраняется повышенная волатильность корпоративных средств, свидетельствует возникшая в начале года задолженность (30-40 млрд руб. под 8,75% год.) некоторых банков (а) по фикс. РЕПО с ЦБ.
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