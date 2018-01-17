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ФТС сообщила о росте числа задекларированных шуб в полтора раза в 2017 году
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ФТС сообщила о росте числа задекларированных шуб в полтора раза в 2017 году 

Rambler News Service 17 января 2018
Количество задекларированных предметов одежды из меха выросло в полтора в 2017 году до 417 тысяч штук, сообщила пресс-служба ФТС. Годом ранее этот показатель составлял 277 тысяч изделий.
«Всего в 2017 году было промаркировано порядка 2,3 млн импортных и российских изделий. По итогам 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество задекларированных меховых изделий увеличилось в 1,5 раза (с 277 до 417 тысяч штук), их стоимость — в 1,8 раза (с $129 млн до $232 млн)», — сообщила пресс-служба регулятора. Таможенный платежи по этому сегменту товаров выросли почти в два раза с $38,7 млн до $69,6 млн, уточнила ФТС.
Всего за 2017 году было реализовано 1,2 млн изделий на общую сумму 68,5 млрд рублей, сообщила таможня.
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