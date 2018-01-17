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Ткачёв: бюджет выделит 13 миллиардов рублей на льготные кредиты сельхозпроизводителям
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Ткачёв: бюджет выделит 13 миллиардов рублей на льготные кредиты сельхозпроизводителям 

Парламентская газета 17 января 2018
Фото: Парламентская газета
В 2018 году льготных кредитов в сфере агропромышленного комплекса хватит только на проведение посевной кампании. Об этом рассказал глава Минсельхоза Александр Ткачёв, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» 17 января.
«С учётом принятых обязательств прошлого года объём субсидий на выдачу новых льготных кредитов в 2018 году составляет порядка 13 миллиардов рублей», — сказал министр.
При этом он считает, что при корректировке бюджета по итогам работы в первом полугодии будут найдены дополнительные ресурсы. Таким образом, механизм льготного кредитования могут распространить на проекты по переработке зерна.
«Новый механизм льготного кредитования по ставке не более 5% в прошлом году вызвал кредитный подъём. Банки заключили с заёмщиками почти 8 тысяч кредитных договоров на сумму 630 миллиардов рублей», — добавил министр.
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