Ткачёв: бюджет выделит 13 миллиардов рублей на льготные кредиты сельхозпроизводителям

В 2018 году льготных кредитов в сфере агропромышленного комплекса хватит только на проведение посевной кампании. Об этом рассказал глава Минсельхоза Александр Ткачёв , выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» 17 января.

«С учётом принятых обязательств прошлого года объём субсидий на выдачу новых льготных кредитов в 2018 году составляет порядка 13 миллиардов рублей», — сказал министр.

При этом он считает, что при корректировке бюджета по итогам работы в первом полугодии будут найдены дополнительные ресурсы. Таким образом, механизм льготного кредитования могут распространить на проекты по переработке зерна.

«Новый механизм льготного кредитования по ставке не более 5% в прошлом году вызвал кредитный подъём. Банки заключили с заёмщиками почти 8 тысяч кредитных договоров на сумму 630 миллиардов рублей», — добавил министр.