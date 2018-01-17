Ещё
Рубль начал снижаться к доллару и евро под давлением нестабильной нефти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль начал снижаться к доллару и евро под давлением нестабильной нефти 

Свободная пресса 17 января 2018
Российская валюта умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах «Московской биржи».
Так курс доллара США составил 56,74 руб. да один долл., что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Евро при этом торгуется за 69,4425 руб., прибавив 9,75 копейки. Таким образом, стоимость бивалютной корзины выросла вечером 17 января на 16 копеек — до 62,46 рубля.
По мнению экспертов, российская валюта снижается под давлением нестабильной ситуации на нефтяных площадках.
Мировые цены на «чёрное золото» вечером в среду смогли отыграть дневное падение и практически вернулись на уровни закрытия предыдущего дня.
Так стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже снизилась до 69,1 долл. за баррель. Цена контракта на нефть марки WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже торгуется по 63,69 долл. за баррель.
Свободная пресса: последние новости
СМИ: «Газпром» сократит сотни своих сотрудников за рубежом Мэй ударила по рублю СМИ: стало известно, кому основатель IKEA завещал свои миллиарды
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки54
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина78
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»367
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение