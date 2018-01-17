Рубль начал снижаться к доллару и евро под давлением нестабильной нефти

Российская валюта умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах « Московской биржи ».

Так курс доллара США составил 56,74 руб. да один долл., что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро при этом торгуется за 69,4425 руб., прибавив 9,75 копейки. Таким образом, стоимость бивалютной корзины выросла вечером 17 января на 16 копеек — до 62,46 рубля.

По мнению экспертов, российская валюта снижается под давлением нестабильной ситуации на нефтяных площадках.

Мировые цены на «чёрное золото» вечером в среду смогли отыграть дневное падение и практически вернулись на уровни закрытия предыдущего дня.

Так стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже снизилась до 69,1 долл. за баррель. Цена контракта на нефть марки WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже торгуется по 63,69 долл. за баррель.