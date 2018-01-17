Ещё
АСВ выявило в банке «Резерв» более 96 млн рублей недостачи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСВ выявило в банке «Резерв» более 96 млн рублей недостачи 

Банки.ру 17 января 2018
Агентство по страхованию вкладов завершило инвентаризацию имущества челябинского банка «Резерв» и по ее итогам выявило недостачу на сумму 96,176 млн рублей. Такие данные приводятся в релизе агентства.
Банк «Резерв» был лишен лицензии 9 августа 2017 года и признан банкротом 11 октября. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.
По данным агентства, наибольшая часть недостачи — 94,769 млн рублей — приходится на статью «прочие активы» и связана с отсутствием правоустанавливающих документов по расчетам с подотчетным лицом. «По данному факту по заявлению Банка России правоохранительными органами проводится проверка в отношении осуществления бывшим руководством банка действий, направленных на вывод ликвидных активов банка», — указывает конкурсный управляющий.
В декабре ЦБ сообщал, что временная администрация «Резерва», назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования финансового состояния банка выявила сделки, направленные на вывод его активов путем выдачи ссуд заемщикам с сомнительной платежеспособностью на сумму более 730 млн рублей, а также посредством приобретения векселя ликвидированного общества на 90,6 млн  Новость
По информации АСВ, оставшаяся часть недостачи приходится на основные средства (неотделимые улучшения в арендуемых помещениях) — 1,407 млн рублей.
Также в ходе инвентаризации выявлено имущество, не учтенное на счетах бухгалтерского баланса банка, в количестве 113 единиц (мебель, оргтехника), уточняет АСВ.
Банки.ру: последние новости
Eurostat: численность работающего населения еврозоны выросла в IV квартале на 0,3% Назван инвестор, выставивший на продажу до 3,25 млн акций TCS Group Группа CARCADE в 2017 году увеличила чистую прибыль в два раза по МСФО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки64
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина87
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»374
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение