Суд в Татарстане перенес рассмотрение иска о банкротстве к ВИМ–Авиа на 7 февраля

Иск о банкротстве подан АО «Спектр-Авиа» (Ульяновская область) 21 ноября, сумма требований — 3,7 млн руб. В тот же день ходатайство о вступлении в дело о банкротстве подал банк «Российский кредит» (сумма требований — 72,77 млн руб.). Суд принял заявление банка, постановив уведомить истца, что оно будет рассмотрено после заседания по проверке обоснованности требований первого заявителя. Банк «Российский кредит» лишился лицензии в июле 2015 года, в октябре того же года по решению суда банк был признан банкротом.