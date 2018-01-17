Ещё
Суд в Татарстане перенес рассмотрение иска о банкротстве к ВИМ–Авиа на 7 февраля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Татарстане перенес рассмотрение иска о банкротстве к ВИМ–Авиа на 7 февраля 

РЖД-Партнер 17 января 2018
Фото: РЖД-Партнер
Иск о банкротстве подан АО «Спектр-Авиа» (Ульяновская область) 21 ноября, сумма требований — 3,7 млн руб. В тот же день ходатайство о вступлении в дело о банкротстве подал банк «Российский кредит» (сумма требований — 72,77 млн руб.). Суд принял заявление банка, постановив уведомить истца, что оно будет рассмотрено после заседания по проверке обоснованности требований первого заявителя. Банк «Российский кредит» лишился лицензии в июле 2015 года, в октябре того же года по решению суда банк был признан банкротом.
В конце сентября 2017-го «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов.
РЖД-Партнер: последние новости
Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться 11 апреля Объем контейнерных перевозок по сети РЖД за 2 месяца вырос на 13,2%, до 643,7 тыс. TEU Средний уровень производства вагонов должен составлять порядка 45 тыс. единиц в год
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки64
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина87
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»374
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение