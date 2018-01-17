«Открытие холдинг» реструктурировал 15 выпусков облигаций на 249 млрд рублей

Открытие холдинг » реструктурировал все 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд руб. Число купонов сократилось на 2–4 за счет удлинения одного из купонных периодов. Инвесторы также согласились перенести оферту по выкупу бондов за отступные в размере 1 коп. на бумагу, следует из соглашений о новации.

Серию реструктуризаций «Открытие холдинг» проводил три месяца начиная с октября. Держатели 14 выпусков согласились изменить условия с первого раза. Реструктуризация выпуска на 42 млрд руб. с погашением в июле 2027 г. потребовала повторного собрания держателей облигаций: в первый раз 12 млн из 41,9 млн голосов было отдано против реструктуризации, но на втором собрании 27 декабря 2017 г. решение было принято единогласно.

Представитель холдинга назвал целью реструктуризации облигаций «оптимизацию финансовых обязательств компании», подчеркнув, что этот процесс не связан с тем, что холдинг не может выплатить купон. «Еще одним приоритетом компании является безболезненная санация банка „ФК Открытие“, — добавил он, подчеркнув, что решения были приняты в рамках реструктуризации всех обязательств холдинга и банка. Как реструктуризация бондов холдинга помогает финансовому оздоровлению „ФК Открытие“, их представители не объяснили. Представитель „ФК Открытие“ сказал лишь, что банк не будет судиться по поводу реструктуризации, как поступила группа Михаила Прохорова „Онэксим“. ЦБ отказался от комментариев.

В ноябре „Онэксим“ подал в Арбитражный суд Москвы иск к „Открытие холдингу“ на 1,4 млрд руб. Компания Прохорова потребовала расторгнуть договор с холдингом и взыскать номинальную стоимость облигаций, следует из картотеки арбитражных дел. Представитель „Открытие холдинга“ подтвердил „Ведомостям“, что претензии „Онэксима“ связаны с проведенной реструктуризацией одного из выпусков. Представитель „Онэксима“ отказался от комментариев.

Ряд мелких инвесторов „Открытие холдинга“ также не согласны с проведенной реструктуризацией. „Холдинг, по сути, на год ухудшил условия для держателей облигаций всего за 1 коп. на бумагу. Есть риск, что в течение этого времени в компании не останется активов и она не сможет погасить облигации. Мы предлагаем холдингу выкупить бумаги по 100% от номинала у инвесторов, которые выступали против новации“, — рассказал представитель инициативной группы инвесторов Алексей Волков . По его словам, сейчас в группу входят держатели бумаг разных выпусков на 20–25 млн руб. Они хотели присоединиться в качестве третьей стороны к судебному процессу „Онэксима“ против „Открытие холдинга“, но переговоры с „Онэксимом“ не состоялись.

Это не единственная отсрочка. Холдинг сократил краткосрочные займы на 117,6 млрд до 27,8 млрд руб., но увеличил долгосрочные — на 196,3 млрд до 478,9 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ за III квартал. В июне 2017 г. холдинг должен был вернуть компании OIM ABS Limited 18 млрд руб., но пролонгировал заем до 2022 г. Незадолго до санации „ФК Открытие“ холдинг также пролонгировал кредиты перед ним и „Трастом“ — сроки погашения были перенесены с 2019–2022 гг. на 2025 г., а фиксированная часть ставки по кредитам увеличена на 0,5 п. п. Из отчетности за III квартал следует, что в июле — сентябре холдинг увеличил долги перед „ФК Открытие“ на 30 млрд до 64,8 млрд руб. Еще 98,5 млрд холдинг должен „Трасту“.