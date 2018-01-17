Доллары для банков под Новый год резко подорожали 

Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) увеличил штрафы за перенос исполнения обязательств по валютным свопам: с 2 до 10% годовых по доллару и 7,75% по евро. Это фактически заградительные штрафы, говорит казначей банка.
Из-за спроса на валюту в последние дни года ставки долларовых свопов в отдельные моменты превышали 30% годовых (29 декабря, в конце последних торгов 2017 г., 34,6%, по данным Московской биржи), рассказывает исполнительный директор по денежному и валютному рынку банка «ФК Открытие» Сергей Смирнов: «Даже ЦБ не смог этот спрос полностью удовлетворить, хотя предложил порядка $5 млрд с поставкой 29 декабря». В последние дни декабря было выгоднее заплатить штраф, чем исполнить обязательства, солидарен он: «Штраф должен быть таким, чтобы не было соблазна замещать нормальные операции такими штрафными, которые очень неудобны ни организаторам торгов, ни регулятору».
В последний торговый день 2017 г. НКЦ зафиксировал ряд весьма крупных неисполненных обязательств перед ним по платежам в долларах, подтвердил предправления Алексей Хавин. Поскольку в ходе первых торгов уже этого года спрос на долларовую ликвидность сохраняется аномально высоким, чтобы избежать процентного арбитража, НКЦ решил увеличить штрафные ставки, объяснил он. «При нормализации ситуации с валютной ликвидностью мы вернемся к вопросу о снижении штрафных ставок», — пообещал Хавин.
Аномальный спрос на валюту пока сохраняется, говорит валютный дилер «Альба альянса» Артем Рощин. В конце года оборот по свопам достигал $17 млрд и во вторник, 9 января, — свыше $15 млрд, а летом было в среднем $6–7 млрд в день.
По цене под 40% годовых прошли большие сделки — примерно на $350 млн, по такой ставке брали валюту очевидно не из коммерческих соображений, рассказывает директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Возможно, кто-то ошибся с оценкой ликвидности, либо под вечер нужно было исполнить валютные платежи, или необходимо было исполнить обязательства без переноса на следующий год и потому были готовы привлекать валюту по любой цене».
Многие компании и банки традиционно хеджируют риски через увеличение валютной позиции — мало ли что произойдет в праздники и как это отразится на курсе рубля, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.